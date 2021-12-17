Телеведущая Ида Галич рассказала о пережитой депрессии после развода

Телеведущая и блогер Ида Галич рассказала о пережитой депрессии после расставания с мужем Аланом Басиевым. В интервью изданию WDay она отметила, что женщинам после развода необходимо проживать эмоции и «не бояться давать слабину», иначе можно попасть в сети депрессии.

«Я вот не позволяла себе расслабиться, даже не плакала особо, не вымещала грусть, злобу и отчаяние, — рассказала Ида Галич. — Все это дало не самые лучшие результаты и через полгода привело к депрессивному состоянию, какой-то внутренней поломке и отсутствию сна», — процитировало радио «Комсомольская правда» слова телеведущей.

Галич не стала сообщать, что именно спровоцировало развод, однако отметила, что в этот сложный для нее период ее поддерживали семья, близкие и друзья.

«Развод — сложная тема, и я не знаю, уместно ли мне об этом говорить, потому что я все-таки была окружена теплом и любовью. У меня были мои близкие, друзья, товарищи, семья, мой сын и, едва ли не самое главное — мои подписчики. Как бы это смешно ни звучало, но люди, которые тебя обожают, любят и ценят, так или иначе влияют на самооценку», — заключила она.