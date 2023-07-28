Знаменитости 28 июля 2023, 18:53 Телеведущая Ида Галич рассказала, что считает людей вокруг себя учителями

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Российская телеведущая и блогер Ида Галич в разговоре с «Пятым каналом» рассказала, что считает людей вокруг себя своими учителями.

По ее словам, каждая непонятная ситуация в жизни — это очередной урок. Даже у тех людей, с которым знаком долгое время, можно чему-то научиться.

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«Есть фраза классная: "Если ты понял, в чем урок, отпусти учителя". Вот мы по факту друг для друга сегодня все учителя», — процитировали «Дни.ру» Галич.