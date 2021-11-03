Телеведущая Ханга рассказала, каким запомнился сексолог Полеев

Телеведущая Елена Ханга в разговоре с «Газетой.ru» прокомментировала смерть сексолога Александра Полеева. Автор бестселлеров о сексе и эксперт российских ток-шоу скончался 1 ноября.

«С Полеевым мы были очень хорошо знакомы, встречались в эфирах. Он был легкий на подъем, несмотря на свой возраст. И, главное, у него всегда находилось слово. Он всегда мог очень точно и четко сформулировать мысль, прокомментировать что-то на любую тему. Мы его приглашали на передачу „Принцип Домино“, и он так лихо комментировал вещи, за которые другие отказывались браться», — рассказала Ханга.

Она добавила, что Полеев был истинным ученым, по-настоящему увлеченным своим делом.

«Александр был живым, азартным и очень трудоспособным: у него вышло очень много книг. Его смерть — большая потеря для этой науки в нашей стране», — заключила ведущая.