Знаменитости 18 декабря 2023, 14:31 Телеведущая Федорова назвала метод интервального голодания секретом своей красоты

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Телеведущая Оксана Федорова, которой накануне исполнилось 45 лет, поделилась секретами красоты и молодости. Об этом сообщил «Клео.ру».

По словам артистки, сохранять здоровье кожи ей помогает ежедневный уход, например, специальные сыворотки. Некоторыми средствами знаменитость пользуется уже много лет подряд. Федорова напомнила, что косметику должен подбирать профессионал.

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Помогает ведущей поддерживать прекрасный внешний вид и правильное питание. Она исключила из рациона вредные продукты и стала использовать метод интервального голодания, добавил сайт «Дни.ру».