Телеведущая Эвелина Бледанс организовала поездку в Крым для детей с особенностями | 360°

Знаменитости 18 октября 2022, 19:12 Телеведущая Эвелина Бледанс организовала поездку в Крым для детей с особенностями

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Телеведущая Эвелина Бледанс организовала поездку в лагерь "Артек" в Крыму для детей с особенностями развития. Об этом рассказало РИА ФАН.

По словам ведущей, ей удалось договориться с железнодорожной компанией, которая выделила целый вагон в поезде для этой поездке. На оздоровительный инклюзивный отдых отправились пятеро детей и их родители. В дороге их сопровождал медицинский персонал.

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«"Артек" — лагерь, который пошел нам навстречу, спасибо ему, это огромная гордость, что наши дети были здесь, впервые за 100 лет», - рассказала Бледанс.

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