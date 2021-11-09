Телеведущая Екатерина Андреева рассказала, как побороть лень

Российская телеведущая Екатерина Андреева назвала проверенные способы по борьбе с ленью. Постановка целей, а также вера в себя являются лучшими из них. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Instagram журналистки.

Андреева подчеркнула, что с понятием лень и близко не знакомы те, кто изо всех сил стремится в жизни добиться высоких результатов.

«Верьте в себя, создавайте цель и идите к ней, и тогда лень будет казаться чем-то абсолютно мелким и незначимым для вас явлением», — сказала Екатерина в своем видеобращении.

Также ведущая привела в пример слова буддийского монаха Бутана, который назвал лень главным препятствием на пути человека.