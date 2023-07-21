Знаменитости 21 июля 2023, 01:40 Телеведущая Екатерина Андреева показала себя в купальнике без ретуши РИА «Новости»

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Ведущая программы «Время» на «Первом канале» Екатерина Андреева опубликовала фотографии, которые сделала во время отпуска в Арктике. Новые снимки она показала своим подписчикам в Instagram*.

«Жарко на холоде… Белые медведи медведями, а джакузи посреди Северного Ледовитого еще никто не отменял. На ледокольчике экспедиционном, да чтоб без пузырьков?» — написала она.

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На фото 57-летняя Андреева позировала в черном слитном купальнике с глубоким декольте. Волосы она собрала в высокий пучок, а на лице практически не было макияжа. По словам ведущей она купалась в джакузи посреди Северного Ледовитого океана.

Соцсети

Ранее новые снимки с отдыха показала и певица Анна Семенович. Она снялась в черном купальнике. Многие фанаты похвалили певицу за смелость, но большая часть оставила критикующие комментарии в адрес Семенович за использование фотошопа.

*Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, которую признали экстремистской.