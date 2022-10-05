Телеведущая Дана Борисова сообщила о готовности отправиться военкором в Донбасс | 360°

Знаменитости 05 октября 2022, 11:43 Поделиться Telegram

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Viber Телеведущая Дана Борисова сообщила о готовности отправиться военкором в Донбасс

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Российская телеведущая Дана Борисова в беседе с журналистами «ФедералПресс» рассказала о том, что готова отправиться работать военкором в Донбасс.

Она объяснила, что следит за ходом российской спецоперации с самого ее начала.

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«Я изначально следила за ходом спецоперации. Но последнее время живу этим. Даже всю неделю не выкладываю ничего в Instagram*. Потому что у меня сердце не позволяет выкладывать какие-то сторис со съемок, бьюти-процедур или какие-то смешные Reels», — сообщила Борисова.

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Телеведущая напомнила, что ее профессия позволит ей работать военкором в любой боевой точке.

«Действительно, моя профессия мне это позволяет. Все-таки изначально я в „Армейском магазине“ по факту работала военным журналистом. Ездила по частям, была на всех фронтах нашей бескрайней Родины: на авианосце „Адмирал Ушаков“, дважды — в Чечне, на погранзаставах на Камчатке. За восемь лет я объездила все. Я считаю, что квалификация помогла бы мне быть там», — заключила она.

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