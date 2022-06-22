Телеведущая Дана Борисова поделилась воспоминаниями о Пьере Нарциссе

Телеведущая Дана Борисова поделилась своими воспоминаниями о музыканте и певце Пьере Нарциссе. В разговоре с RT она рассказала, что он был идеальным отцом для своих детей.

По словам Борисовой, с Пьером Нарциссом она виделась всего две недели назад на съемках телепередачи про детей и и образование.

«Он просто идеальный папа. Он в дочку и усилия, и деньги вкладывал. На кружки водил, все делал. Мы соболезнуем, сочувствуем, он был прекрасный отец и артист талантливый», — сказала телеведущая.

Пьер Нарцисс скончался сегодня в Москве в возрасте 45 лет. Причиной смерти стало редкое осложнение подагры. У музыканта осталась дочь-подросток.

Ранее жена Пьера Нарцисса Валерия Калачева рассказала о своем последнем разговоре с музыкантов. Это было перед тем, как его положили в больницу. По ее словам, Нарцисс волновался, но она старалась его поддержать, будучи уверенной, что все пройдет хорошо и он сможет выкарабкаться.