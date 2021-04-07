Телеведущая Бородина обратилась к врачам после похода в театр

Бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина рассказала, что ей пришлось обратиться за медицинской помощью после похода в театр. Об этом она написала на своей официальной странице в Instagram.

Бородина заявила, что ходила на постановку режиссера Ренаты Литвиновой, которую показывают в театре МХАТ имени П. А. Чехова. Практически в самом конце спектакля в зале раздался выстрел. Как позже выяснилось, это было частью театрализованной постановки. Бородина рассказала, что позже на протяжении некотрого времени чувствовала себя плохо из-за сильной боли в груди.

«Всю ночь схватывало. Утром поменяла часть планов, срочно записалась на УЗИ, эхо сердца и к неврологу», — поделилась Бородина.

Врачи диагностировали у ведущей невралгию. Она призналась, что уже давно не любит все щекочущее нервы, однако не думала, что театр тоже придется добавить в этот перечень, добавила «Газета.ru».