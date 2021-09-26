Телеведущая Ангелина Вовк пожаловалась на маленькую пенсию в 50 тысяч

Знаменитая телеведущая Ангелина Вовк рассказала, что получает пенсию в размере почти 50 тысяч рублей. Она отметила, что этих денег ни на что не хватает — особенно на путешествия.

Об этом Ангелина Вовк рассказала в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

«Дело в том, что на 50 тысяч путешествовать невозможно. Билеты, стоимость тура, все это выливается в крупные суммы. Но я еще работаю, получаю дополнительные деньги. Поэтому я могу себе позволить путешествия. Но пенсии на все не хватает. Конечно, обидно», — сказала она.

Ведущая уточнила, что получает от Пенсионного фонда примерно 17 тысяч рублей — остальная сумма является надбавкой за звание народной артистки России, которую выплачивают в Москве. В общей сложности ее пенсия составляет примерно 47 тысяч рублей. При этом Вовк отметила, что у нее есть некоторые льготы по оплате ЖКУ и телефона.

По словам ведущей, благодаря дополнительному заработку она может позволить себе не только путешествовать, но и копить. Свою заначку на черный день Вовк хранит в рублях.

Ранее ведущая рассказала о своем отношении к тому, что у нее нет собственных детей. Она отметила, что раньше расстраивалась из-за таких вопросов, но потом перестала реагировать. А сейчас она иногда даже радуется, что живет без детей, — по ее словам, это счастье.