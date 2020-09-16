Телеведущая Андреева рассказала, как утопила квадроцикл на отдыхе

Ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева рассказала, как утопила квадроцикл во время отдыха с мужем Душко Перовичем.

Андреева часто делится впечатлениями и фотографиями с поездок в разные страны в своем Instagram-аккаунте. Она призналась, что иногда в поездках происходят инциденты. Однажды она утопила в горной реке квадроцикл.

Во время езды знаменитость едва не задавила косулю. Андреева вовремя вывернула руль, чтобы избежать столкновения с животным, благодаря чему зверь выжил. Машина свесилась одним колесом над мостом. Удержать транспортное средство не получилось, и оно упало в горную реку, пишет «Утро.ру».

Куртка мужа телеведущей выпала из багажника во время инцидента и уплыла вниз по течению. По мнению Екатерины, подобные ситуации напоминают о важности заниматься спортом и поддерживать хорошую физическую форму, чтобы выходить «сухим из воды».

Андреева добавила, что побитый квадроцикл вытащили из реки. Звездная пара осталась дожидаться на дороге того, кто окажет им помощь в буксировке машины.