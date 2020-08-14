Телеведущая Андреева поделилась секретом молодости

«Не позволяю никому унижать себя и не пасую перед трудностями, не предаю друзей, и мои близкие знают, что это именно так», — призналась Андреева.

Ведущая заявила, что молодость и красота остаются с человеком не только когда он занимается спортом и ходит к косметологам. Еще важно просто хотеть жить, прощать и искренне любить окружающих. Кром того, важно знать свои недостатки и работать над их исправлением. Если же не получается их устранить, лучше принять это и забыть, что какая-то черта в себе не нравилась.

Пост в соцсети она сопроводила песней Васи Обломова. Музыкальная композиция отражает внутреннее ощущение мира телеведущей.

«Сначала надо взлететь. А там разберемся!» — напомнила Андреева.

Подписчики телеведущей согласились с ее мнением, написало ИА Nation News. Некоторые из них даже пообещали поменять свой взгляд на жизнь.