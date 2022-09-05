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(обновлено: 05 сентября 2022, 20:38)

Телецентр «Останкино» прокомментировал нецензурное обращение к Пугачевой на фасаде

Телецентр «Останкино»: видео с матерным обращением к Пугачевой на фасаде — фейк

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Появившееся в Сети видео с матерным обращением к вернувшейся в Россию певице Алле Пугачевой на фасаде «Останкино» — умело смонтированный фейк. Об этом заявил изданию «Подъем» источник в телецентре.

Ранее, в мае, также распространился ролик с другой нецензурной проекцией на фасаде: «Алла, хорошо, что убежала, ты здесь всех *** (достала — прим. ред.)». Новая надпись якобы гласит: «Алла, где мужа *** (потеряла — прим. ред.)?» По данным источника издания, никаких проекций на здании нет и не было.

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«Как и в мае, это фейк. Сейчас история стала чуть сложнее, камера начала двигаться, но абсолютно та же история и тот же почерк», — отметил собеседник «Подъема».

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Пугачева вместе с семьей уехала в Израиль сразу после начала спецоперации. Возвращение певицы с детьми, но без Максима Галкина вызвало вопросы у общественности. Примадонна опровергла СМИ слухи о разводе с супругом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал ни одного антироссийского заявления от Пугачевой, но вот ее мужу Галкину «явно не по пути» с россиянами. Об этом написали «Известия».

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков сообщил, что Алла Пугачева и Максим Галкин готовятся переехать в США.

Алла Пугачева

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