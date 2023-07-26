Знаменитости 26 июля 2023, 16:44 Teleprogramma.pro: нейросеть предложила Бузову и Козловского на роль российских Барби и Кена

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Если бы фильм про кукол Барби и Кена снимали в России, то и здесь бы нашлось немало артистов, способных справиться с этими ролями. Teleprogramma.pro с помощью нейросети выбрала самые подходящие кандидатуры.

На роль длинноногой блондинки искусственный интеллект предложил Ольгу Бузову, Елену Корикову, Екатерину Варнаву и супермодель Ирину Шейк. А ее партнера Кена мог бы сыграть Данила Козловский, Вячеслав Чепурченко или Алексей Воробьев. А вот Саша Петров в список, составленный нейросетью, не попал.

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