Знаменитости 15 сентября 2023, 14:47 Телеканал «Звезда»: скончалась дочь актера Михаила Ульянова

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Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил о смерти дочери народного артиста СССР Михаила Ульянова Елены Ульяновой. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

Ее тело обнаружили в московской квартире. На момент смерти Елене было 63 года.

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«Семья организует похороны, поминки… Думаю, это произошло вчера (14 сентября — прим. ред.), а сегодня ее нашли», — говорится в сообщении Крока.

Елена Ульянова работала художником-графистом в газете «Аргументы и факты». Позже она занимала пост президента Благотворительного фонда имени Михаила Ульянова.