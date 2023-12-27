Знаменитости 27 декабря 2023, 22:04 Телеканал «Краснодар» исключил Лолиту и Билана из новогодних эфиров после «голой» вечеринки Телеканал «Краснодар» исключил Билана и Лолиту из эфира после вечеринки Ивлеевой РИА «Новости»

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Телеканал и радио «Краснодар» исключили певцов Диму Билана и Лолиту Милявскую из новогодних эфиров после скандальной «голой» вечеринки телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом заявил генеральный директор канала Максим Жмутский, его слова опубликовали в Telegram-канале компании.

«Кто бы там как не извинялся, но видеть их у нас на телеканале в эти праздничные дни желания никакого нет. Думаю, и наши телезрители будут в этом солидарны», — заявил он.

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Ранее член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что Федеральная налоговая служба начала проверку Ивлеевой на выполнение налоговых обязательств. По ее словам, в случае нарушений телеведущей грозит уголовное дело.

Позже Telegram-канал Mash сообщил, что Анастасия задолжала ФНС 137 миллионов рублей за период с 2020 по 2022 год. По данным журналистов, сначала ее долг составил более 150 миллионов рублей, из которых звезда выплатила только 13 миллионов.