Telegram-канал раскрыл гонорар Гузеевой в шоу «Голос»

Новая ведущая шоу «Голос 60+» Лариса Гузеева будет получать столько же, сколько платили Дмитрию Нагиеву. Речь идет о двух миллионах рублей в месяц. Об этом сообщил Telegram-канал «Курятник».

«Ларисе Александровне предложили ставку по которой работал Нагиев — два миллиона рублей в месяц — в сумму входят съемочные дни и права на показ шоу на „Первом“ (ставка Гузеевой на проекте „Давай поженимся“ в два раза меньше)», — написало издание.

О том, что Лариса Гузеева будет ведущей «Голос 60+» стало известно 16 августа. Представители Первого канала заявили, что Дмитрий Нагиев взял паузу и ушел в творческий отпуск.

Пятый сезон музыкальной программы стартует уже осенью. Интересно, что в этот раз обновился и состав наставников. Красные кресла займут Елена Ваенга, Игорь Корнелюк, Валерий Сюткин и Александр Малинин.

Прошлый сезон шоу выиграл 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Серебряков.