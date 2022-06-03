Telegram-канал «112»: звезду «Закрытой школы» госпитализировали из-за метадона

Юную актрису Полину Уварову, известную по сериалу «Закрытая школа», доставили в детскую больницу из-за отравления метадоном, сообщил Telegram-канал «112». Источник канала уточнил, что этот препарат содержит опий, его применяют для лечения наркозависимости.

Откуда Уварова смогла достать этот препарат, который находится на строгом учете, выяснят сотрудники полиции. Пообщаться с актрисой смогут, когда она придет в себя, уточнил источник «112».

Восходящую звезду российского кино госпитализировали с передозировкой наркотиков.

Уварова начала сниматься в кино с пяти лет. Широкую известность ей принесла роль в в сериале «Закрытая школа».

Официально представители актрисы сообщения об отравлении не комментировали и не подтверждали.