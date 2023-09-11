Знаменитости 11 сентября 2023, 14:56 Telegraf.rs: режиссер Миодраг Новакович умер в возрасте 83 лет

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Журналисты издания Telegraf.rs сообщили о смерти югославского и сербского режиссера, писателя Миодрага Новаковича. Он ушел из жизни в возрасте 83 лет.

У Новаковича учились несколько поколений талантливых режиссеров и писателей. Он руководил киноклубом белградского Детского культурного центра и создал фестиваль «Кинопарада», написал сайт «Аргументы и факты».

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Самыми известными его работами считаются «Белград на лобовом стекле» и «Зима в Праге».