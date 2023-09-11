11 сентября 2023, 14:56
Telegraf.rs: режиссер Миодраг Новакович умер в возрасте 83 лет
Журналисты издания Telegraf.rs сообщили о смерти югославского и сербского режиссера, писателя Миодрага Новаковича. Он ушел из жизни в возрасте 83 лет.
У Новаковича учились несколько поколений талантливых режиссеров и писателей. Он руководил киноклубом белградского Детского культурного центра и создал фестиваль «Кинопарада», написал сайт «Аргументы и факты».
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Самыми известными его работами считаются «Белград на лобовом стекле» и «Зима в Праге».
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