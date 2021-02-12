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    12 февраля 2021, 23:57

    Телефоны Марадоны изучат для прояснения причин его смерти

    Кирилл Фролов

    Суд в Аргентине разрешил доступ к мобильным телефонам футболиста и тренера сборной страны Диего Марадоны, чтобы выяснить причины его смерти. Об этом сообщила газета Marca.

    Телефоны Марадоны изучат для прояснения причин его смерти

    У Марадоны было два мобильных телефона — один для близкого круга друзей, другой для общения с остальными.

    Следователи хотят изучить переписку бывшего форварда с личным врачом Леопольдо Луке и психиатром Агустиной Косачев.

    Изначально суд не давал согласия на доступ к мобильным телефонам Марадоны в знак уважения к покойному. Однако теперь поменял решение.

    В начале ноября 2020 года Марадона попал в больницу с кровоизлиянием в мозг. Врачи обнаружили субдуральную гематому и провели операцию. После этого спортсмен долечивался дома.

    Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года из-за внезапной остановки сердца. Ему было 60 лет. В Аргентине объявили трехдневный траур.

    Полицейские заподозрили в халатности личного врача Марадоны и медсестру, дежурившую в тот день в доме экс-футболиста.

    В доме и офисе Луке провели обыски, изъяв медицинские записи, компьютеры и мобильные телефоны.

    Марадона был одним из самых ярких игроков в истории футбола. В разное время он выступал за «Барселону», «Наполи», «Севтлью» и другие команды.