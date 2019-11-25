Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards

Тейлор Свифт названа «артистом десятилетия» Подробнее

В этом году на церемонии награждения Свифт получила пять наград в номинациях: видео года, любимый поп/рок альбом (Lover), любимая поп/рок исполнительница, любимый современный взрослый исполнитель, исполнитель года. Также ее удостоили звания почетного артиста премии десятилетия.

По информации издания, Тейлор Свифт удалось обойти рекорд Майкла Джексона. Американскому певцу вручили 24 награды, а Свифт — уже 29.

Ранее организаторы церемонии вручения заявила, что певица Тейлор Свифт получит премию American Music Awards как «артист десятилетия».