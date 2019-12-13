Тейлор Свифт назвали женщиной десятилетия

Королева поп-музыки сменила короля. Итоги American Music Awards 2019 Подробнее

«Когда началось это десятилетие, мне было 20 лет. Я видела, что женщины в музыкальной отрасли всегда подвергались сомнениям со стороны людей», — сказала исполнительница во время своей благодарственной речи.

Свифт также отметила, что ее успех нередко объясняли сотрудничеством с продюсером Скутером Брауном. Кроме того, многие утверждали, что она не сама пишет тексты своих песен.

Церемония награждения прошла 12 декабря в театре The Hollywood Palladium в Лос-Анджелесе.

Тейлор Свифт является абсолютным рекордсменом по числу наград American Music Awards. Она родилась 13 декабря 1989 года в США и начала увлекаться музыкой еще в детстве.

Первый сингл Tim McGraw вышел в 2006 году, а всемирную популярность принес второй альбом под названием Fearless. Альбом завоевал четыре премии «Грэмми» и стал самым продаваемым в 2009 году.