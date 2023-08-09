Знаменитости 09 августа 2023, 15:39 Театр сатиры назвал дату прощания с Верой Васильевой Пресс-служба Театра сатиры: прощание с актрисой Верой Васильевой пройдет 12 августа РИА «Новости»

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Церемония прощания с актрисой Верой Васильевой состоится в Москве 12 августа. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Московского академического театра сатиры, в котором работала артистка.

«Прощание с Верой Кузьминичной состоится в субботу в ее родном театре — Театре сатиры», — сказал представитель культурного учреждения.

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Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни. Президент России Владимир Путин назвал смерть актрисы невосполнимой утратой для отечественной культуры, сообщили «Известия». Глава государства принес соболезнования родным и близким артистки.

Васильева работала в Театре сатиры с 1948 года. Она сыграла на его сцене свыше 40 ролей, в том числе в спектаклях «Волшебные кольца Альманзора», «Доходное место», «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

В фильмографии актрисы более 30 кинокартин. Она снималась в лентах «Карнавал», «Свадьба с приданым», «Звезда экрана» и многих других. Кроме того, артистка озвучивала мультфильмы.

Коллеги Васильевой сообщили «360», что она работала до последнего дня. Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина заявила, что уход актрисы из жизни стал для нее концом эпохи.