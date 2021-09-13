Театр раскрыл подробности госпитализации актера Любшина

Народный артист России Станислав Любшин получил травму во время спектакля «Чайка» в МХТ имени Чехова. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы театра.

Собеседник агентства уточнил, что актер случайно поскользнулся на выступлении.

«Станислав Андреевич в субботу, во время спектакля „Чайка“, нечаянно поскользнулся. Но ничего не повредил, все с ним хорошо. Он в больнице под наблюдением врачей», — заявили в пресс-службе.

По данным СМИ, актер Станислав Любшин получил травму головы в минувшую субботу, 11 сентября. Его доставили для лечения в 67-ю больницу Москвы.

Народный артист России Станислав Любшин известен зрителям по фильмам «Не стреляйте в белых лебедей», «Пять вечеров», «Кин-дза-дза», «Щит и меч» и другим. С 1981 года он играет на сцене МХТ имени Чехова.