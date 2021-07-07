Театр Пушкина опроверг сообщения о том, что Алентова находится в реанимации

Актриса Вера Алентова, которая борется с COVID-19, не находится сейчас в реанимации. Об этом заявили в театре имени Пушкина, где служит артистка.

«Вера Алентова не в реанимации, это сказал сегодня художественный руководитель Евгений Александрович Писарев. Что с ней конкретно, мы, к сожалению, не знаем, она не в реанимации», — заявили РИА «Новости» представители театра.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Алентову отправили в реанимацию. Якобы медики оценивают состояние 79-летней актрисы как средне тяжелое и стабильное. Ни улучшений, ни ухудшений якобы нет.

Вера Алентова попала в больницу с подозрением на коронавируса в конце июня вскоре после того, как с ковидом был госпитализирован ее супруг — режиссер и актер Владимир Меньшов. У Алентовой подтвердился COVID-19. Про Меньшова писали, что он переносит болезнь в легкой форме. Однако 5 июля общественность потрясла новость о смерти Меньшова. Известно, что он скончался от последствий ковида.

Дочь Алентовой и Меньшова — актриса и телеведущая Юлия Меньшова — сообщила, что прощание с отцом пройдет утром 8 июля в Доме кино. Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище.