«Театр обрел новую жизнь» Манукян прокомментировал сотрудничество МХАТ с Бузовой

Ранее стало известно, что МХАТ имени Горького продлил контракт с певицей Ольгой Бузовой. Известный блогер и журналист Вадим Манукян в разговоре с РИА ФАН заявил, что для МХАТ это хорошее решение.

Ольга Бузова играет во МХАТ в постановке о Сталине «Чудесный грузин». Известно, что за одно выступление Ольга получает гонорар в размере 117 тысяч рублей.

Манукян отметил, что это сотрудничество пошло театру на пользу. Однако, по мнению блогера, интерес публики к спектаклю с Бузовой скоро пропадет.

«Оле — деньги, театру — упоминания и полный зал зрителей, которые идут посмотреть на эту диковинку. Думаю, что с десяток спектаклей будут аншлаги, а потом придется эту лавочку сворачивать. Бузова действительно сегодня приковывает всеобщее внимание. Да и стоит вспомнить, что во времена Татьяны Дорониной о МХАТ мало кто вспоминал, тогда гремел МХТ имени Чехова. Так что Эдуарда Боякова можно только поздравить с тем, что театр обрел новую жизнь», — сказал блогер.

По его мнению, после того, как ажиотаж вокруг постановки с Бузовой утихнет, театру придется искать новые способы привлечения внимания.

«Времена сейчас такие и нравы. Не удивлюсь, если Бояков еще и Моргенштерна пригласит», — сказал Манукян.