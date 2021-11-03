Театр Моссовета опроверг увольнение Александра Домогарова

В Театре имени Моссовета опровергли информацию об увольнении актера Александра Домогарова. О том, что артист не собирается уходить, сказала «Известиям» руководитель пресс-службы театра Татьяна Горина.

«Официальных заявлений от Александра Домогарова не поступало, артист не покидает труппу. У Александра Юрьевича есть свои творческие планы вне театра. Это нормальная, естественная ситуация для актеров. Кроме того, временно отменены спектакли Андрея Кончаловского, в которых он занят», — объяснила она.

Представитель театра добавила, что сейчас актер и его супруга находятся на отдыхе в Италии. Также Горина рассказала, что Кончаловский отменил свои спектакли на ближайшее время. Режиссер планировал ставить пьесу Шекспира «Укрощение строптивой», в которой, возможно, хотел занять Домогарова, но распределения ролей еще не было.

Ранее в СМИ поступала информация, что Александр Домогаров собрался увольняться из Театра имени Моссовета на полгода якобы из-за расхождения во взглядах с новым художественным руководителем учреждения культуры.