Он рассказал, что для него театр стал самым главным в жизни. По словам Краско, из-за этого он даже развелся с первой женой, несмотря на то, что у них росла дочь.

«Моя первая жена Екатерина Ивановна поставила мне ультиматум: „Или я или театр!“. Хотя у нас уже была дочка Галя. Вопрос для меня был ясен. Это было жесточайшее убеждение, что я на верном пути», — поделился актер.

Он уточнил, что дочка до сих пор очень обижена на него, даже сменила отчество. Также Краско рассказал, что во втором браке на его стороне всегда была теща, за что он ей благодарен.

«Театр — это судьба. Ты посвящаешь ему свое существование», — уверен актер.

По словам Краско, его сын от второго брака, Андрей Краско, тоже решил поступать в театральный после 10 класса. Он превзошел отца по известности в кино, но Иван этим абсолютно не расстроен.

«Это, пожалуй, тот случай, когда мне совершенно не обидно, что он вперед батьки выскочил», — пояснил Краско.