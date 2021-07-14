Татьяну Догилеву выписали после лечения ковидной пневмонии

Советская и российская актриса Татьяна Догилева выписалась из больницы после возникшей из-за COVID-19 пневмонии. Артистка вернулась домой, сообщило РИА ФАН.

Догилева была под присмотром медиков неделю. Актриса заявила, что пока «немного не в себе», и поблагодарила боровшихся за ее здоровье врачей.

Россиян Догилева попросила соблюдать все меры профилактики от коронавируса.

Татьяна Догилева попала в больницу 8 июля. Ей диагностировали двустороннюю пневмонию и выявили 30% поражения легких.

Актриса ранее призналась, что заболела COVID-18 из-за беспечности: она потеряла осторожность после сделанной в январе прививки. Дома она лечилась сама и сбивала температуру. Когда артистке стало хуже, она вызвала скорую.