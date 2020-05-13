    13 мая 2020, 09:23

    Татьяне Булановой стало хуже после выписки из больницы

    Александра Ломейко

    Самочувствие Татьяны Булановой ухудшилось после того, как она выписалась из больницы. Народную артистку России подкосила простуда. Тест на коронавирус певица пока не сдавала.
    Татьяне Булановой стало хуже после выписки из больницы

    Из-за недомогания Булановой пришлось отменить одно из онлайн-выступлений, сообщило издание StarHit. Сейчас она лечится дома и надеется, что у нее не COVID-19.

    «Надеюсь, все хорошо, это не оно и я скоро буду полностью здорова. Тест на коронавирус пока не сдавала, но, если появится необходимость, сделаю это», — заметила артистка.

    В клинику певица попала с подозрением на инсульт, лежала в реанимации. К медикам обратилась сама из-за проблем с сердцем и давлением.

    Врачи Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге держали Буланову под присмотром около недели, после чего она вернулась домой. Обследование показало, что у артистки тахикардия и дистония.

    После выписки Буланова самоизолировалась в своем доме в Санкт-Петербурге и за последние полтора месяца отлучалась в Москву один раз — на съемки.