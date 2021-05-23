Татьяна Васильева пожаловалась на испорченный отпуск на Мальдивах за миллион

Актриса Татьяна Васильева подарила семье сына путевку на Мальдивы, но их отдых не удался. Теперь артистка опечалена, что потеряла миллион рублей. Об этом она рассказала в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Васильева переживала за здоровье четырехлетней внучки Мирры, которая проболела всю зиму. Поэтому она подарила всей семье своего сына Филиппа путевки на дорогой курорт за миллион рублей. Однако по прилете путешественников встретили ливни и ветер. К тому же на берег океана из-за шторма выбросило огромных скатов. А девочка снова начала кашлять в таком климате.

«Мокрую одежду сушить негде, дойти до ресторана невозможно, принять душ тоже нельзя — нет горячей воды», — пожаловался Филипп.

Кроме того, в соседнем бунгало жила семья, которая заразилась коронавирусом.

В связи со всем этим Филипп позвонил Васильевой и признался, что хотел бы прервать тур и поскорее вернуться домой. Однако чтобы уехать пораньше, придется заплатить еще 154 тысячи рублей за дополнительные билеты.

«Кто я им — какая-то народная артистка», — иронично заметила Васильева.

Через суд от турагентства можно добиться компенсации в размере 500 тысяч рублей, но артистка не хочет встревать в судебные тяжбы.

«Я хочу лишь одного. Чтобы все вынесли для себя из этого урок: сейчас туда не надо ехать. И вообще, в нынешней ситуации все так нестабильно, что лучше сидеть и помалкивать», — сказала Васильева.

Актриса нашла один плюс в этой истории: незадолго до поездки сын и его жена Мария вакцинировались.