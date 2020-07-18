Татьяна Лазарева поделилась «чудовищной» ошибкой молодости

Российская актриса Татьяна Лазарева рассказала о своей «чудовищной» ошибке в молодости. Это оказалось первое замужество.

Об этом артистка поделилась в своем Instagram. Поздравляя своего сына с днем рождения, Лазарева пояснила, что 25 — это определенная веха и вспомнила о своих «четверти века».

«Я вот, например, в 25 зачем-то вышла замуж. И это была чудовищная ошибка, но, к счастью, поправимая», — написала она, добавив, что развелась только спустя десять лет.

Также актриса добавила, что для 17 июля — это двойная памятная дата. Помимо рождения сына, 22 года назад в этот день они с телеведущим Михаилом Шацем законно оформили отношения.

Лазарева около восьми лет была участницей программы «О.С.П.-студия» на СТС. До 2012 года вела разные программы на этом же канале.

С 2016 года актриса большую часть времени проводит в Испании. Там в школе учится ее младшая дочь. В июне 2020 года создала YouTube-канал, на котором выпускает ролики о воспитании детей.