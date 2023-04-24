Знаменитости 24 апреля 2023, 00:56 Татьяна Буланова рассказала о подарке от будущего мужа за 50 миллионов рублей Певица Буланова получила в подарок от мужа ресторан в Петербурге за 50 миллионов рублей РИА «Новости»

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Певица Татьяна Буланова рассказала, что получила подарок стоимостью более 50 миллионов рублей. В эфире программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ она поделилась, что муж подарил ей ресторан в историческом центре Санкт-Петербурга.

«В начале июня откроется ресторан, к которому я буду абсолютно непосредственное отношение иметь. Я не очень, конечно, в этом разбираюсь, но вся надежда на Валеру», — сказала Буланова.

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Артистка отметила, что ресторан назовут в ее честь и планируется, что там регулярно будут устраиваться концерты. Буланова пообещала выступать там сама и приглашать своих друзей по цеху.

Теннисист Валерий Руднев, которого певица назвала мужем, пока еще не стал ее супругом. Пара обручилась и планирует свадьбу. Ранее Буланова сообщила, что планирует взять двойную фамилию после свадьбы. Руднев моложе будущей жены на 19 лет.