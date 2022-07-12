Татьяна Буланова раскрыла главный секрет успеха любого артиста

Исполнительница хитов «Мой ненаглядный» и «Ясный мой свет», заслуженная артистка России Татьяна Буланова рассказала о главных секретах успеха, а также о своих ближайших концертах. Об этом написала газета «Петербургский дневник».

С начала 2022 года у артистки вышло несколько новые песен, которые были тепло встречены поклонниками. По словам Булановой, нет никакой магии в том, что ее песни слушают на протяжении долгих лет. Все дело в случае или в судьбе.

«Я не могу ответить на этот вопрос четко и однозначно. Если бы я знала такой секрет, то, наверное, я была бы самой востребованной артисткой в мире. Поэтому нет такого секрета. Я считаю, что успех той или иной песни — это все дело случая или судьба», — сказала она.

При этом певица подчеркнула, что немаловажную роль играет трудолюбие артиста. Даже если что-то не получается, не стоит опускать руки.

«Хотя трудолюбие артиста, конечно, играет свою роль. Единственный секрет, который я могу открыть, — это то, что я никогда не останавливаюсь на достигнутом и никогда не опускаю руки, если что-то не получается. Для меня важно постоянно делать что-то новое, записывать новые песни, что-то придумывать, участвовать в коллаборациях с другими артистами и так далее. Главное — не лениться, не быть ханжой и зазнайкой, что называется. Стараться выпускать как можно больше хороших песен и тогда глядишь — и через какое-то время появится именно та, о которой ты мечтал», — резюмировала певица.

В Санкт-Петербурге на крыше Roof Place пройдет концерт Татьяны Булановой. Поклонников артистки приглашают на мероприятие 23 июля.