Татьяна Арнтгольц опубликовала совместное фото с бывшим мужем

Актриса Татьяна Арнтгольц родила второго ребенка в феврале 2021 года. Отцом ребенка стал ее супруг, актер Марк Богатырев. Новорожденному дали имя Даниил. Однако, несмотря на недавние роды, женщина смогла довольно быстро восстановиться и вернуться к работе. Над новым спектаклем Арнтгольц работает вместе с бывшим супругом Иваном Жидковым. Недавно женщина опубликовала с ним совместное фото, чем удивила поклонников. Об этом сообщили «Дни.ру».

В апреле 2021 года, спустя пару месяцев после родов, женщина вернулась к работе над передачей телеканала НТВ «Жди меня». А недавно у Татьяны начались репетиции спектакля «Близость». Продюсером нового спектакля выступил бывший муж артистки Иван Жидков. Их брак завершился в 2013 году. Знаменитости были вместе на протяжении пяти лет. В браке у них родилась дочь Мария, которой скоро исполнится 12 лет.

Артистка выложила фото с бывшим супругом. Под постом Арнтгольц пригласила поклонников на премьеру «Близости» — 8 сентября в ЦДКЖ. Она рассказала, что появится на сцене вместе с Андреем Чадовым и Романом Маякиным.

Подписчики удивились, увидев такое фото. По их мнению, дружеская связь между бывшими супругами — явление довольно редкое.

«Мне кажется, Таня из тех женщин, которых не забывают», — написал один из пользователей.