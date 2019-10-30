Татарская певица извинилась за неудачную шутку о сбитом животном

Татарская певица Гузель Уразова написала на своей странице в Instagram, что шутка над сбитым животным, которое просто оказалось куском материала была неудачной.

Уразова оказалась вместе с певцом Фирдусом Тямаевым в центре скандала после размещения в Instagram видео, на котором они посмеялись над трупом сбитого животного на одной из загородных дорог Башкирии. Они в шутку обсуждали приготовление шашлыка из его мяса.

Пользователи не оценили такой юмор артистов и оставили множество негативных комментариев, в которых обвиняли Уразову и Тамаева в жестокости. Позже видео было удалено.

Певица разместила пост в Instagram, где разъяснила ситуацию и извинилась перед подписчиками.

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«Проезжая по автодороге, мы случайно встретились с Фирдусом и решили остановиться. Общались и, отойдя немного в сторону, захотели снять видеопривет для наших подписчиков. Потом увидели то, что вы видели. Сначала мы подумали, что это сбитый зверь, но, подойдя ближе, поняли, что это кусок какого-то материала, вздохнули на радости, а Фирдус, продолжая тему, просто подшутил. Фирдус очень популярный артист, шоумен, юморист татарской эстрады, и мы давно привыкли к его шуткам. Я тоже ничего плохого на тот момент не подумала», — написала Уразова на своей странице.

Певица добавила, что любит животных и пожаловалась на соцсети, которые по-своему начали интерпретировать видео.