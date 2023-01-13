Знаменитости 13 января 2023, 12:34 Состояние фигуриста Костомарова не стало лучше ТАСС: состояние фигуриста Костомарова остается без изменений, улучшений нет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров остается в больнице в тяжелом состоянии. Никаких улучшений пока нет. Об этом ТАСС заявил источник, знакомый с ситуацией.

«Улучшений пока нет», — сообщил собеседник агентства.

Реклама

О том, что Костомарова госпитализировали, стало известно 10 января. По словам серебряного призера Олимпиады-2002 Ильи Авербуха, его коллега попал в реанимацию.

Реклама

Позже СМИ стали писать о том, что фигуриста перевезли в больницу в Коммунарку и подключили к аппарату ЭКМО. В четверг, 12 января, источники агентства говорили о том, что врачи смогли стабилизировать состояние спортсмена, но оно остается тяжелым.

Роман Костмаров в паре с Татьяной Навкой выиграл олимпийское золото в танцах на льду в 2006 году в Турине. Дуэт дважды получал золотые медали чемпионата мира по фигурному катанию, трижды — чемпионата Европы. Навка призвала всех молиться за ее партнера и верить в лучшее.