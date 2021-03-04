04 марта 2021, 12:42
Тарасова заявила, что Косторная должна извиниться перед Тутберидзе
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала слухи о том, что фигуристка Алена Косторная хочет вернуться к Этери Тутберидзе. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным сайта «Утро.ру», она напомнила, что фигуристка уходила от тренера довольно громко. Уточняется, что она перешла в группу Евгения Плющенко.
«Она громко, на всю страну, уходила, теперь ей надо на всю страну извиниться, просить и ждать решения мастера», — заключила Тарасова.