Тарасова заявила, что Косторная должна извиниться перед Тутберидзе

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала слухи о том, что фигуристка Алена Косторная хочет вернуться к Этери Тутберидзе. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным сайта «Утро.ру», она напомнила, что фигуристка уходила от тренера довольно громко. Уточняется, что она перешла в группу Евгения Плющенко.

«Она громко, на всю страну, уходила, теперь ей надо на всю страну извиниться, просить и ждать решения мастера», — заключила Тарасова.