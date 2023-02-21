Знаменитости 21 февраля 2023, 07:54 Тарасова призналась, что у нее подкосились ноги после сообщений о состоянии Костомарова Тренер Тарасова: у меня подкосились ноги после сообщений о поражении мозга у Костомарова РИА «Новости»

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова продолжает переживать за состояние олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова. Последние новости о поражении мозга у спортсмена ввергли тренера в шок. Об этом она призналась изданию «Life».

«У меня прям ноги сейчас подкосились. Ничего не знаю. То, что пишут, то и знаю», — сказала Тарасова.

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Накануне стало известно, что у Костомарова случилось кровоизлияние в мозг и гематома в лобной доле, на фоне развития отита. Позже сообщили, что у спортсмена развился вторичный менингит из-за сепсиса.

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Сейчас фигурист находится в медикаментозном сне и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают его состояние как крайне нестабильное и тяжелое.

Ранее Костомарову ампутировали обе ступни и несколько пальцев на руках из-за развития некроза тканей на фоне сепсиса.