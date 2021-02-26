Тарасова похвалила откровенные фотографии Туктамышевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила мнение о фотосессии фигуристки Елизаветы Туктамышевой для журнала Maxim. Об этом сообщило издание Sport24.

По данным «Газеты.ru», она считает, что фотографии получились очень красивыми, а у фигуристки отличное тело. Также Тарасова отметила, что на комментарии хейтеров не стоит обращать внимание, так как их это не касается.

«Она большая девочка — пусть все заткнутся и не лезут туда, куда лезть не надо. Повторюсь, все очень красиво сделано! Там прекрасные фотографии, я получила удовольствие. Вот такие красивые у нас фигуристки», — заключила Тарасова.

Участие в эротической фотосессии для журнала Maxim помогло фигуристке Елизавете Туктамышевой поднять самооценку и полюбить свою фигуру. В этом призналась сама спортсменка. Теперь она смотрит на фотографии, и они ей «безумно нравятся».

Спортсменка призналась, что раздеваться на камеру было вполне комфортно. Также съемка помогла ей осознать, что она обладает хорошей фигурой, которой не нужно стесняться.