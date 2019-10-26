Тарасов опять подал в суд на первую жену. Он давно пытается меньше платить дочери

Оксана Тарасова у себя в Instagram отметила, что новость стала для нее весьма своеобразным подарком. «Спасибо за очередной подарок на День рождения! С — стабильность. Нисколько не сомневалась. Снова суд», — написала она.

Бывший полузащитник «Локомотива» развелся с первой женой в 2011 году, когда начал отношения с Ольгой Бузовой. У Дмитрия и Оксаны есть общий ребенок — дочь 2009 года рождения. Суд обязал Тарасова выплачивать алименты — 480 тысяч рублей каждый месяц. Футболист пытался снизить сумму до 100 тысяч, но безуспешно.

Дмитрий Тарасов женился на ведущей и певице Ольге Бузовой в 2012 году и развелся с ней в конце 2016-го. Третьей супругой футболиста в 2018 году стала модель Анастасия Костенко. У пары есть годовалая дочь, а месяц назад стало известно, что они ждут еще одного ребенка.

В то же время спортивными успехами Тарасов похвастать не может. Контракт с «Локомотивом» у него закончился, и продлевать его не стали. К тому же в прошлом сезоне футболист получил травму и теперь безуспешно пытается отсудить у клуба деньги за лечение. Поэтому в новостях он все чаще фигурирует из-за судов и просрочек алиментов.

А вот у его бывшей супруги Ольги Бузовой все замечательно как в карьере, так и в личной жизни. Когда Тарасов бросил ее, Ольга стала народной героиней — поклонницы поддерживали ее, видимо, близко к сердцу принимая драму звезды. Теперь же она популярна на YouTube и Instagram, выступает на концертах по всей России, к тому же недавно купила себе квартиру за 120 миллионов рублей.