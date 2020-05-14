Тарасов назвал основную причину развода с Бузовой

Истинную причину развода футболист озвучил на шоу «Алена, блин!». Он объяснил, что развелся с певицей, так как она не хотела иметь детей в то время, как он мечтал о большой семье.

«Я сказал Оле: „Как насчет детей?“ Она ответила: „Да ты что, дети — это супер, конечно. Но у меня есть условие: я хочу свадьбу“. А я только оттуда. Говорю: „Ну давай просто распишемся, тихо, улетим куда-нибудь, не люблю я этих пышных свадеб“. Спустя столько времени я понимаю, что это были первые звоночки», — рассказал Тарасов.

Он поделился, что Бузова думала только о работе. Бывшие супруги пытались завести ребенка около двух лет. Спортсмен даже специально прошел обследование, чтобы доказать своей избраннице, что здоров и у него нет бесплодия.