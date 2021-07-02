Тарантино рассказал, почему Ума Турман ненавидела костюм из «Убить Билла»

Режиссер Квентин Тарантино рассказал о том, что актриса Ума Турман ненавидела костюм, в котором ей пришлось сниматься в «Убить Билла». Несмотря на это, одежда Беатрикс Киддо стала ключевым образом в мировом кинематографе. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Тарантино рассказал, что причины ненависти Турман к костюму были комичными. По его словам, актриса считала, что похожа в желтом на банановое мороженное.

«Ума ненавидела желтый спортивный костюм. Ненавидела. Она думала, что похожа на банановое мороженое», — поделился режиссер.

Теперь же желтый костюм автоматически напоминает зрителям о картине Квентина Тарантино. Фанаты режиссера сразу понимают отсылку к фильму «Убить Билла» по такой выразительной детали.

До начала съемок «Убить Билла» Ума Турман не знала, что в похожем костюме актер и мастер боевых искусств Брюс Ли снимался в фильме «Игра смерти». Она поняла, на какой образ ориентировался режиссер, лишь после того, как Тарантино показал девушке картину. После этого актриса перестала относиться к наряду с ненавистью и смогла полностью погрузиться в образ.