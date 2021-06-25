Тарантино расписался на ступне фанатки

Поклонница режиссера Квентина Тарантино, встретила своего кумира и попросила его расписаться у себя на ноге. Режиссер охотно согласился, написал «Ридус».

Девушка из Калифорнии по имени Шер Арар опубликовала видео случайной встречи с режиссером. На записи видно, как она просит режиссера расписаться у нее на ноге, он смеется и соглашается. Пока режиссер оставлял автограф, девушка попросила его оценить ее ступню.

«Я бы не стал ее оценивать, но она была бы в топе», — ответил Тарантино.

Видео быстро разлетелось по соцсетям, фанаты режиссера хвалят режиссера за дружелюбие и шутят о его пристрастии к женским ступням. А сама девушка, получившая необычный автограф, решила воспользоваться неожиданной популярностью. Она сообщила, что создала картину с изображением ее ног с автографом режиссера и собирается продать ее на eBay.