Тарантино назвали расистом из-за слова «ниггер»

Уточняется, что сценариста очень раздражает это слово. Также он предположил, что Тарантино, наоборот, оно нравится.

Слово «ниггер» фигурирует в фильмах «Джеки Браун», «Омерзительная восьмерка», «Джанго освобожденный», «Криминальное чтиво».

Ранее онлайн-кинотеатр HBO Max на волне протестов в США временно удалил культовый фильм «Унесенные ветром». Причиной стало то, что в картине создается позитивный образ рабовладельцев, а темнокожие предстают в образе рабов. В компании считают, что такие «расистские образы были ошибочны тогда и ошибочны сегодня».

Также британский стриминговый сервис UKTV закрыл доступ к серии «Немцы» сериала «Башни Фолти». Причиной стали расистские высказывания главного героя. В сообщении сервиса говорится, что руководство регулярно проверяет контент, «чтобы гарантировать, что он соответствует ожиданиям аудитории».