Тарантино назвал лучший фильм года

«Как бы странно это не звучало, но Тарантино выбрал лучшим фильмом этого года „Капкан“, чем поделился со мной», — написал он.

Тарантино высоко оценил драму Александра Ажа, в которой главную женскую роль исполнила Кая Скоделарио («Бегущий в лабиринте»). Фильм рассказывает о девушке-пловчихе Хейли во время урагана пятой категории во Флориде.

Она проигнорировала приказы об эвакуации и отправилась домой, чтобы найти отца, который не отвечал на звонки. Спортсменка находит тяжелораненого папу в сыром подвале старого дома. Но спасти его она не может: вода все прибывает, а ее поджидают огромные крокодилы.

«Капкан» вышел незадолго до девятого фильма Тарантино «Однажды в… Голливуде» — ленты в стиле вестернов из 1960-х. Главные роли исполнили Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт. Режиссер до сих пор продолжает активно раскручивать свою кинокартину. Его фильм — один из главных претендентов на премию «Оскар».