Танцующий под Gelato Al Cioccolatо Понасенков стал мемом

В Сети начали плодиться мемы с танцующим под песню итальянского исполнителя Pupo публицистом Евгением Понасенковым. Все началось с поста пользовательницы TikTok Алены Валантырец.

«Когда ты загрустил, но вдруг заиграла любимая песня», — подписала девушка видео, на котором улыбающийся Понасенков за столом в ресторане лихо размахивает руками в такт песне Gelato Al Cioccolato и пытается подпевать. Этот ролик быстро завирусился в интернете.

Пользователи подхватили тренд и начали мастерить свои мемы: Понасенков стал девушкой, которой не могут дозвониться, так как телефон у нее в беззвучном режиме, и дедушкой в гараже, которого ищет бабушка.

На новый тренд обратили внимание пользователи из Европы, которые предложили свои варианты причин, по которым пляшет Панасенков. Пользовательница из Италии Anytasher.tv «загрустила после расставания с бойфрендом», а веселый публицист стал олицетворением ее подруги, которой этот парень никогда не нравился.

На YouTube-канале самого героя мема появился ролик «Е. Понасенков танцует под Gelato Al Cioccolato 10 часов», который посмотрели более 75 тысяч раз.