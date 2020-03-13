13 марта 2020, 15:18
Танцор из нового клипа Little Big, покоривший соцсети, рассказал о сотрудничестве с группой
Дмитрий Красилов, танцор из клипа Little Big, стал главным героем этой недели. Оказалось, что он профессионально занимается танцами и активно выступает. Об этом сообщило РИА ФАН.
Дмитрий отказался давать комментарии по поводу съемок самого клипа — сказал, что не хочет нарушать договоренностей с группой. Танцор признался, что пока ему не предлагали поехать на Евровидение вместе с Little Big.
«Могу сказать так: мне пока никто ничего не предлагал», — уточнил он.
Кроме него в клипе приняли участие Юрий Музыченко из группы The Hatters и Флорида, вокалистка группировки «Ленинград». Известно, что Музыченко поедет на Евровидение в расширенном составе Little Big.
После выхода клипа лидер группы, Илья Прусикин запустил в TikTok танцевальный челлендж #Unovisionchallenge. Поклонники группы охотно поддержали его.