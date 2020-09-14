Танцор Евгений Папунаишвили прокомментировал на слухи о разводе с женой

В СМИ сообщалось, что Папунаишвили расстается с итальянской танцовщицей после четырех лет брака. По сообщениям журналистов, супруги не общались с весны из-за возникших в паре разногласий. В настоящее время Бижабер вместе с дочкой Софией живут в российской столице.

Под снимком артист написал, что разочаровался в прессе. Он отметил, что представители изданий могли бы позвонить ему лично и задать вопрос напрямую, пишет ИА Nation News.

«Главные редакторы некогда уважаемых мною СМИ имеют возможность позвонить мне лично и спросить, но они трусливо этого не сделали, а просто погнались за громкими заголовками», — возмутился танцор.

Подписчики пары обрадовались опровержению слухов. Они пожелали паре любви и гармонии.